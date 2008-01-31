Тимошенко пояснила, як лежить шлях до НАТО

В Україні почалася відкрита дискусія про взаємини з НАТО, але питання щодо вступу вирішуватиметься тільки на всеукраїнському референдумі.

Про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО в інтерв`ю телеканалу «Євроньюс» пізно ввечері 30 січня.

«Для України це дуже складне питання. І якщо вступ України до Євросоюзу підтримує 70% населення, то питання приєднання України до НАТО розділяє українське суспільство. Я думаю, що це правда про цей процес», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр додала, що зараз в Україні проходить дискусія на тему взаємин України і НАТО. “В Україні сьогодні починаються чесні, відкриті інформаційні дискусії щодо того, що є НАТО, як Україна себе відчуватиме в НАТО, які питання, можливо, для зміцнення української незалежності може вирішувати вступ України до НАТО. Дуже багато контексту в цьому питанні. Але поки, ми вважаємо, потрібно проходити шлях, який ми маємо з НАТО, - шлях співпраці. А далі - тільки через всеукраїнський референдум», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.