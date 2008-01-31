На 10 тисяч кримчан - 79 малих підприємств

У Автономній Республіці Крим кількість малих підприємств на 10 тис. осіб становить 79 підприємств (у 2003 р. вона становила 69 підприємств, 2004 р. - 71, 2005 р. – 73 підприємств), тоді як у середньому в регіонах України налічується 66 підприємств.

За даними прес-служби Ради міністрів Криму, в автономії зберігається тенденція зростання малих підприємств. Так, в останні 3 роки їх кількість зросла на 12,2%. З 2003 року кількість фізичних осіб-підприємців збільшилася на 7 тис., або на 8,5%.

Усього у сфері малого підприємництва республіки зайнято 245,4 тис. громадян. На малих підприємствах республіки кількість зайнятих працівників становить 83,3 тис. осіб, в тому числі найманих – 76,5 тисяч.