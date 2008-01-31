За повчання син огрів батька сапкою

29-річний житель міста Керч огрів батька сапкою по голові. Чоловік потрапив у реанімаційне відділення Керченської міської лікарні.

Як повідомляє МВС України, чоловік завітав в гості до своїх батьків, до його візиту сину вони вже встигли «підігрітися» спиртним, а потім ще й «додали» з ним. 53-річний батько пригадав про свої обов`язки і став повчати сина розуму. "Ображений синок виховну спробу батька сприйняв в багнети, оскільки порахував її такою, що вельми запізнилася. Несприйнятливому до заперечень батьку така неслухняність «дитяти» дуже не сподобалася. Він перейшов до більш дієвої, на його думку, ненормативній лексиці. Тут вже син перейшов від слів до справи: схопив перше, що по попалося під руку, а це була городня сапка і щосили вдарив батька по голові", - повідомляє МВС.

Батько впав на підлогу, обливаючись кров`ю, а перелякана мати викликала «швидку допомогу» і міліцію. Зловмисника затримано в порядку статті 115 Кримінально-процесуального кодексу України. Ведеться слідство.