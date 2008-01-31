Криму представили нове ”око” Ющенка

Заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ представив у Сімферополі нового Постійного Представника Президента України в АРК Леоніда ЖУНЬКА.

Як повідомляє прес-служба Представництва, на церемонії представлення в Представництві Президента в АРК присутні голова Ради міністрів АРК Віктор ПЛАКІДА, начальник ГУ СБУ в АРК Владимир ПШЕНИЧНИЙ, в.о. начальника ГУ МВС України в АРК Микола ІЛЛІЧОВ, народний депутат України, екс-прокурор АРК Віктор ШЕМЧУК, співробітники Секретаріату Президента України.

Представляючи нового Постпреда, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зазначив, що Крим є невід`ємною частиною України, і у нового Представника глави держави на півострові буде багато роботи щодо стабілізації суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації в Криму.

У свою чергу Л.ЖУНЬКО висловив подяку Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ за надану довіру, а главі Секретаріату Президента України Віктору БАЛОЗІ і Р.БЕЗСМЕРТНОМУ - за підтримку. Він запевнив, що за допомогою колективу Представництва виконає поставлені перед ним завдання, а досвід і професійні якості співробітників служитимуть йому надійною опорою.

Довідка УНІАН. Л.ЖУНЬКО, 1951 р.н., працював головою Севастопольської міської державної адміністрації з травня 1999 р. по лютий 2005 р.