НКРЕ затвердила ціну на газ для ЧНГ

Національна комісія регулювання електроенергетики встановила ціни продажу природного газу власного видобутку для ДК “Укргазвидобування”, ВАТ “Укрнафта” і ДАТ “Чорноморнафтогаз”.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила сьогодні на своєму засіданні.

За цими цінами газовидобувні компанії реалізовуватимуть газ ”Нафтогаз України” для подальшої реалізації населенню.

Зокрема, ціна продажу газу для ДАТ “Чорноморнафтогаз” встановлена на рівні 289 грн. за 1 тис. кубометрів без ПДВ із 1 лютого. Обсяги товарного газу у компанії поточного року прогнозуються на рівні 1 млрд. 215 млн. кубометрів.