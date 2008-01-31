Комуністи Криму вважають, що їм мстять за Яценюка

Заступник голови Ради міністрів Криму, комуніст Юрій КОРНІЛОВ назвав «політичною розправою» позбавлення його службового автомобіля.

Як повідомляє прес-служба Кримського рескома Компартії України, сьогодні на засіданні Ради міністрів АРК Ю.КОРНІЛОВ виступив із заявою, в якій виразив протест голові Ради міністрів у зв`язку з офіційним розпорядженням про позбавлення його службового автомобіля.

Ю.КОРНІЛОВ також заявив, що напередодні нього намагалися не пустити в зал засідань парламенту автономії, де проходила зустріч Голови ВР України Арсенія ЯЦЕНЮКА з членами президії ВР АРК, головами сільських, селищних, районних, міських рад.

Комуніст підкреслив, що раніше на засіданні Верховної Ради АРК йому не давали можливості виступити при обговоренні проекту бюджету автономії на 2008 рік. Ю.КОРНІЛОВ назвав подібні дії перших посадових осіб автономії «політичною розправою».

Нагадаємо, напередодні на нараді за участю А.ЯЦЕНЮКА представники Компартії виразили протест у зв`язку з підписанням першими особами держави так званого «листа три» до Генсека НАТО, а також звинуватили владу України в утиску прав автономії. А.ЯЦЕНЮК, вислухавши виступ один з депутатів-комуністів, заявив, що той клієнт для деяких структур Мінохоронздоров`я.