У Сімферополі цуплять полімерні грати

У Сімферополі з`явилися мисливці за гратами, виготовленими з полімерних матеріалів.

Як повідомив сьогодні на оперативно-господарській нараді директор комунального підприємства «Бюро дорожнього нагляду» Сергій ТІТАРЕНКО, в місті вже викрадено близько 200 полімерних зливових грат, вартістю 437 грн. кожна.

Мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО доручив керівникам районів міста спільно з міліцією розібратися, куди поділися викрадені полімерні грати – чи то їх десь збувають як вторинну сировину, чи то хтось з городян краде їх для особистих цілей (у гаражі і на прибудинкові території), повідомляє прес-центр міськради.

***У Сімферополі 62 вулиці обладнано 521 лівнепріємником. Загальна протяжність мережі складає 37 км, встановлено 1439 грат.