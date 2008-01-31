64% автодорожніх мостів Сімферополя вимагають капремонту
17:44, 31 січня 2008Крым
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10 працюють в надзвичайному режимі
16 з 25 автодорожніх мостів Сімферополя вимагають капітального ремонту.
Про це повідомляє прес-центр міськради Сімферополя.
За даними директора комунального підприємства «Бюро дорожнього нагляду» Сергія ТІТАРЕНКА, 10 з них працюють в надзвичайному режимі експлуатації.
Решта 9 мостів (із 25-ти) також вимагають поточного ремонту.
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