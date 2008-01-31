План розвитку Українського козацтва затвердили в Севастополі

У Севастопольській міській адміністрації затвердили проект плану розвитку Українського козацтва на 2008-2010 роки.

Як повідомили УНІАН у відділі інформації і зв’язків з громадськістю Севастопольської міської державної адміністрації, виконуючий обов’язки глави виконавчої влади міста Володимир КАЗАРІН під час чергового засідання міської ради Українського козацтва поінформував, що на виконання Указу Президента України від 4 травня 2007 року «Про заходи щодо підтримки розвитку Українського козацтва» міською адміністрацією розроблений план розвитку Українського козацтва на 2008-2010 роки. За його даними, планом передбачається, зокрема, участь козацьких формувань в забезпеченні охорони громадського порядку, ліквідації надзвичайних ситуацій, спільному з підрозділами патрульно-постової служби і дільничними інспекторами патрулюванні вулиць. Також передбачається залучення козацьких громадських формувань до заходів, спрямованих на подолання дитячої безпритульності і бездоглядності.

За інформацією міськадміністрації, ухвалено рішення прийняти за основу план розвитку Українського козацтва. Громадським формуванням рекомендовано внести до нього свої пропозиції і доповнення.

Крім того, В.КАЗАРІН запропонував севастопольським козакам, як безпосереднім продовжувачам славних традицій козацтва, взяти участь в громадській експертизі питання встановлення у Севастополі пам`ятника видатному гетьманові Петру Конашевичу-Сагайдачному.