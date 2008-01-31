У Севастополі проводяться заходи щодо недопущення розповсюдження H5N1
Епізоотична обстановка під контролем
Працівниками підрозділу ветеринарної міліції проводяться комплексні заходи щодо недопущення розповсюдження на території Севастополя високопатогенного грипу птаха.
Проводиться подворової обхід громадян, повідомляє відділ зв`язків з громадськістю УМВС України в Севастополі.
Створені мобільні групи, силами яких здійснюються заходи щодо виявлення і вилучення з обороту неякісної продукції тваринного походження, особливо продукції птахівництва.
З метою виявлення і недопущення до реалізації через торгову мережу неякісної продукції спільно з представниками інших зацікавлених служб проводяться перевірки торгових підприємств, баз, складів, холодильників.
Посилений контроль за переміщенням продукції тваринного походження автодорогами міста.
Встановлюються можливі шляхи пересування транспортних засобів з вищезгаданою продукцією.
Епізоотична обстановка в регіоні стабільна, знаходиться під контролем.