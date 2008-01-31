У Севастополі проводяться заходи щодо недопущення розповсюдження H5N1

Працівниками підрозділу ветеринарної міліції проводяться комплексні заходи щодо недопущення розповсюдження на території Севастополя високопатогенного грипу птаха.

Проводиться подворової обхід громадян, повідомляє відділ зв`язків з громадськістю УМВС України в Севастополі.

Створені мобільні групи, силами яких здійснюються заходи щодо виявлення і вилучення з обороту неякісної продукції тваринного походження, особливо продукції птахівництва.

З метою виявлення і недопущення до реалізації через торгову мережу неякісної продукції спільно з представниками інших зацікавлених служб проводяться перевірки торгових підприємств, баз, складів, холодильників.

Посилений контроль за переміщенням продукції тваринного походження автодорогами міста.

Встановлюються можливі шляхи пересування транспортних засобів з вищезгаданою продукцією.

Епізоотична обстановка в регіоні стабільна, знаходиться під контролем.