У Севастополі проводяться заходи щодо недопущення розповсюдження H5N1

18:39, 31 січня 2008
Крым
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Епізоотична обстановка під контролем

Працівниками підрозділу ветеринарної міліції проводяться комплексні заходи щодо недопущення розповсюдження на території Севастополя високопатогенного грипу птаха. 

Проводиться подворової обхід громадян, повідомляє відділ зв`язків з громадськістю УМВС України в Севастополі.

Створені мобільні групи, силами яких здійснюються заходи щодо виявлення і вилучення з обороту неякісної продукції тваринного походження, особливо продукції птахівництва. 

З метою виявлення і недопущення до реалізації через торгову мережу неякісної продукції спільно з представниками інших зацікавлених служб проводяться перевірки торгових підприємств, баз, складів, холодильників. 

Посилений контроль за переміщенням продукції тваринного походження автодорогами міста. 

Встановлюються можливі шляхи пересування транспортних засобів з вищезгаданою продукцією. 

Епізоотична обстановка в регіоні стабільна, знаходиться під контролем.

 

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