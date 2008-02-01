Кримський представник Ющенка вселяє Куніцину оптимізм

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН вважає, що призначення Леніда ЖУНЬКА представником Президента України в АРК піде "на благо розвитку і процвітання" Криму.

Як повідомили УНІАН у відділі інформації і зв’язків з громадськістю міської державної адміністрації, С.КУНІЦИН, вітаючи Л.ЖУНЬКА з призначенням на нову посаду, зазначає, що „прихід на такий високий і відповідальний пост в складний для автономії період такого досвідченого політика, якому добре знайомі регіональні проблемами, вселяє оптимізм”. С.КУНІЦИН наголошує, що „значна частина життєвого і трудового шляху Леоніда ЖУНЬКА пов`язана з містом-героєм Севастополем”.

Тому, за його словами, „багато в чому завдяки його (Л.ЖУНЬКА - УНІАН) управлінському досвіду Севастополь сьогодні відомий як великий морський торговий і рибний порт, промисловий, науковий і культурно-історичний центр півдня України”. С.КУНІЦИН впевнений, що „високий професіоналізм і глибокі знання дозволять новому представникові Президента успішно вирішувати всі питання на благо розвитку і процвітання Автономної Республіки Крим і України”.