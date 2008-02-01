Погода в Криму на вихідні

За прогнозами синоптиків, сьогодні, 1 лютого, на території України буде хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг та дощ, лише вночі у східних областях та в Криму, а вдень на більшій частині Правобережжя без істотних опадів. На дорогах країни, крім півдня та заходу, ожеледиця. Температура вночі 1-6° морозу, у східних областях, степовій частині Криму та Приазов`ї 4-9° морозу; вдень 0-5° тепла, на крайньому півдні до 7° тепла; в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 2-3 лютого на території України утримається хмарна з проясненнями погода.

2 лютого (субота) в Криму без опадів. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла. Вітер південно-західний 5-10 м/с.

3 лютого (неділя) в Криму вночі від 3° морозу до 2° тепла. Вдень 4-9° тепла. Без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 м/с.