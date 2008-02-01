«Чорноморнафтогаз» перевіряють

Контрольно-ревізійне управління в Криму проводить перевірку фінансово-господарської діяльності ДАТ «Чорноморнафтогаз» (м.Сімферополь).

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві палива і енергетики.

За його словами, після завершення перевірки найближчим часом ДАТ «Чорноморнафтогаз» відвідає більш представницька делегація, ніж планувалося раніше.

Нагадаємо, що заплановані відвідування Голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА об`єктів ДАТ «Чорноморнафтогаз» під час його поїздки 29-30 січня до Криму з невідомих причин було скасовано.

«На підприємстві триває перевірка КРУ. Очевидно тому, попри активні запрошення керівництва ДАТ «Чорноморнафтогаз», спікер вирішив утриматись від відвідування підприємства, щоб не породжувати непотрібних чуток», - сказав співрозмовник агентства.

При цьому він відзначив, що досягнуто домовленості, що А.ЯЦЕНЮК відвідає ”Чорноморнафтогаз” разом з головою НАК «Нафтагаз України» Олегом ДУБИНОЮ, який з дня свого призначення ще не побував на підвідомчому йому кримському підприємстві.

«Можливо, тема газу сьогодні дуже актуальна, а, може, нинішнє керівництво «Чорноморнафтогазу» хоче заручитися підтримкою такої впливової особи (А.ЯЦЕНЮКА) перед керівництвом НАК «Нафтогаз України» у світлі провалу виробничого плану за 2007 рік і кадрових змін, що відбуваються в паливно-енергетичному комплексі», – сказало джерело.

Як повідомляв УНІАН, 29-30 січня А.ЯЦЕНЮК перебував у Криму. Під час нарад з керівництвом півострова, сільських і селищних рад розглядалися питання землі, самозахватів і економічного розвитку регіонів. Тоді ж спікер ВР України заявив про те, що пора відмовитись від газифікації сіл і необхідно розпочати процес заміщення електричною енергію, на альтернативні джерела енергії, які сьогодні фактично є в Україні, і які незалежні від інших, зокрема від державних джерел.

100% акцій ”Чорноморнафтогазу” перебувають в управлінні НАК ”Нафтогаз України”.