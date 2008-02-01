Навіщо прем`єру Криму 5 дорогих авто?

Лідер комуністів Криму, народний депутат України Леонід ГРАЧ цікавиться, навіщо голові Ради міністрів автономії Віктору ПЛАКІДЕ п`ять дорогих легкових автомашин іноземних марок.

Як йдеться в депутатському зверненні Л.ГРАЧА до голови Радміну, «зважаючи на щонайгостріше соціально-економічне положення більшості кримчан, прошу пояснити, для чого за головою Ради міністрів АРК закріплено п`ять дорогих іноземних марок легкових автомашин: «Мерседес» (2 автомобілі), «Фольксваген», «Джип Ісузу», «Тойота Прада».

Лідер комуністів Криму також вимагає пояснити, чому у розпорядженні В.ПЛАКІДИ від 31 січня «Про закріплення службового автотранспорту за посадовими особами Ради міністрів Автономної Республіки Крим» за № 31 – р. в пункті 2 є особливий порядок надання службового автотранспорту заступнику голові Радміну, комуністу Юрію КОРНІЛОВУ. Л.ГРАЧ відзначає, що порядок надання автомобіля Ю.КОРНІЛОВУ «абсолютно відрізняється від порядку надання легкових автомобілів іншим заступникам голови».

«У зв`язку з цим прошу пояснити, якими політичними, юридичними мотивами Ви (В.ПЛАКІДА - ред.) керувалися, підписуючи дане розпорядження?», - каже Л.ГРАЧ.