У Криму накрили двох виробників пійла

Співробітники податкової міліції присікли діяльність двох підпільних виробників горілки, яка представляє небезпеку для здоров`я і життя людини.

Як повідомляє пресс-группа Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, «фальсифікатчиков» накрили в Красногвардійському районі автономії і в Сімферополі.

Так, мешканка Красногвардійського району в своєму домоволодінні незаконно виготовляла алкогольні напої. Спеціалізуваласт кримчанка на виготовленні підробленої горілки з етилового спирту невідомого походження. Горілку жінка продавала по 5 гривень за пляшку 0,5 л. Згідно висновку експертизи, наданий на дослідження фальсифікат був міцністю 39% і представляв небезпеку для життя і здоров`я людини. Відносно жінки порушили кримінальну справу за ч. 3 ст. 204 КК України.

А мешканка Сімферополя виготовляла за місцем проживання фальсифікат горілки з недоброякісної сировини. «Вживання даної горілки могло привести до втрати здоров`я і навіть до летального результату», - відзначили податківці. Порушено кримінальну справу.

Згідно з ч.3 ст. 204 КК України, жінок може чекати позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.