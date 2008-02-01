Генпрокуратура обіцяє навести лад з роздерибанюванням майна Міноборони

Генеральна прокуратура обіцяє навести лад у питаннях відчуження майна, яке належить Міністерству оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник генпрокурора Віталій ЩОТКІН сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, два дні тому він зустрічався з міністром оборони України Юрієм ЄХАНУРОВИМ, який за підсумками цієї зустрічі «дав вказівку щодо перевірки законності відчуження майна, яке належить Міністерству оборони, приватним структурам».

«Думаю, що порядок з роздерибанюванням майна ми наведемо», - сказав В.ЩОТКІН.

При цьому він зауважив, що на сьогодні співробітники органів прокуратури виявили чимало схем, за якими приватні структури набували право розпоряджатися військовим майном.

Як зауважив В.ЩОТІН, в тому числі такі процедури відбувалися не без участі судів.

Як повідомляв УНІАН, зокрема, у січні цього року у Міноборони було викрито посадових осіб, які торік підробили підпис міністра оборони на листі голові одного з міст АРК щодо відмови від земельної ділянки загальною площею 16,6 га (територія державного військового санаторію Міністерства оборони України).