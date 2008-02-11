Прокуратурою Судаку пред`явлено обвинувачення орендодавцю-хабарнику

Прокуратурою міста Судак (Крим) пред`явлено обвинувачення директору місцевого підприємства, якого затримали при одержанні хабара.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, сліди злочину виявлено на кишені піджака обвинуваченого - туди він поклав оброблені спеціальною хімічною речовиною 1600 гривень. "Ці гроші повинні були стати заставою того, що договір оренди приміщення увіреного йому підприємства буде укладено. Однак орендар не захотів поповнювати особисту кишеню керівника і звернувся до правоохоронних органів", - говорять у прокуратурі.

Прокуратурою м.Судака за фактом одержання хабара, за ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України, порушено кримінальну справу.

Орендодавцю-хабарнику пред`явили обвинувачення у вчиненні вказаного злочину.