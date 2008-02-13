Засуджено капітана міліції, який убив людину в ході «дізнання»

У Криму капітану міліції, який убив людину в ході «дізнання», призначено покарання у вигляді 8 з половиною років позбавлення волі. Крім того, міліціонера, який обіймав посаду дільничного інспектора, позбавлено звання, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму.

”Суд порахував достатніми зібрані прокуратурою Центрального району Сімферополя докази вини працівника органів внутрішніх справ у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 365 (перевищення службових повноважень), ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що носить характер особливого мучення, і що призвело до смерті потерпілого) Кримінального кодексу України”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, у березні минулого року в Сімферополі на території приватного домоволодіння дільничний інспектор Сімферопольського райвідділу міліції протягом двох годин мучив жертву. Міліціонеру було недостатньо зізнання робітника у вчиненні крадіжки, він хотів за допомогою наручників і палиці «навчити» «підозрюваного» не красти. Від результатів «виховно-виправної роботи» чоловік помер на місці.