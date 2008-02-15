Міліція виявила двох «кар`єрних піратів»

На території Сакського району Криму виявлена діяльність двох приватних "підприємств-піратів", які півроку використовували земельні ресурси, незаконно проводячи видобуток корисних копалин.

«Фактично керівники ЧП здійснили самозахоплення ділянок і під виглядом різного роду діяльності здобували пbльний вапняк», - повідомляє Відділ зв`язків з громадкістю міліції Криму.

Одне з таких "підприємств-примар" було зареєстровано як фірма з оптового продажу меблів. Проте в її кар`єрах працювало 15 каменерізних машин, кожна приносила щоденний дохід в $5 тисяч.

«Керівник другого підприємства, на перший погляд, не прикривав свою діяльність фіктивними документами. Проте при перевірці виявлено, що місце здобичі розширилося за рамки вказаних в договорі координат на декілька гектар», - повідомляє міліція.

За фактами незаконного видобутку корисних копалин і зловживання посадовим положенням порушені кримінальні справи, матеріали передані в прокуратуру.