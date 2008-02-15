Погода в Криму на вихідні: не виганяйте собак на вулицю

У п`ятницю, 15 лютого, в Україні буде хмарно з проясненнями. Часом невеликий сніг та мокрий сніг, хуртовини. На дорогах ожеледиця.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, у п`ятницю в Криму температура вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° морозу. Сніг, мокрий сніг. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

16 лютого (субота) в Криму температура вночі 8-13° морозу, вдень 1-6° морозу. Сніг. Вітер північний 7-12 м/с.

17 лютого (неділя) за прогнозами в Криму без істотних опадів. Температура вночі 10-15° морозу, вдень 3-8° морозу. Вітер північний 7-12 м/с.