У Керчі горів самохідний плавкран

Сьогодні вночі в Керчі (Крим) виникла пожежа на плавучому крані на території ЗАТ "Фрегат".

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, повідомлення про пожежу поступило о 03.20.

До місця ЧП було направлено 2 відділення пожежний-рятувальної служби. Бійці МНС встановили, що полум`я розповсюдилося на площі близько 30 квадратних метрів і знищило меблі і обшивку кают-компанії і камбуза.

СПК-21 – самохідний плавкран випуску 1976 року, його вантажопідйомність – 16 тонн, довжина – 32 метри. За попередньою версією, пожежа виникла в кают-компанії через порушення правил безпеки при експлуатації електроприладів.

О 05:10 вогонь був приборканий. Збиток встановлюється.