На лимані озера Донузлав хочуть створити «мідійно-рапановий рай»

Лиман кримського озера Донузлав хочуть використовувати для інтенсивного розведення не тільки риб, але і молюсків і ракоподібних.

Концентрация і склад солей в лимані дозволяє цим займатися.

З 2004 року на лимані засновані три мідійниє ферми, які в поточному і 2009 роках увійдуть до оптимального режиму роботи, розглядаються заявки на створення ще 3-х мідійно-рапанових ферм.

«Мідійная ферма є господарством, де вирішуються в єдиному технологічному зв`язку всі питання, починаючи з виготовлення гідробіологічних споруд для вирощування мідій і закінчуючи виробництвом з них товарної продукції широкого асортименту, включаючи білково-вуглеводні концентрати», - повідомляє прес-служба Ради міністрів Криму з посиланням на Міністерство агрополітики Криму.