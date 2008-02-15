Через зловживання чиновників знищено 52 червонокнижних дерева

Сімферопольська природоохоронна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем членами комісії з інвентаризації зелених насаджень при Массандровській селищній раді (Велика Ялта, Крим) і посадової фальсифікації, що призвело до знищення 52 дерев, занесених у Червону книгу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, чиновники Массандровської селищної ради під час інвентаризації зелених насаджень на користь комерсантів скоротили в документах кількість дерев, що ростуть на ділянці, вдесятеро. ”Понад 500 дерев вони записали як 52”, - йдеться в повідомленні прокуратури.

Внаслідок незаконних дій чиновників зелені насадження були віддані забудовникам, які не прийняли їх на відповідальне зберігання, 118 дерев було зрубано, зокрема, знищено 52 дерева, занесені в Червону книгу.

”Серед них ендеміки, вік яких обчислюється сторіччями”, - зазначили в прокуратурі.

Прес-служба відомства зазначає, що якби інвентаризація була проведена сумлінно, земельні ділянки взагалі б не підлягали забудові.