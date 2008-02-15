Кримчанам заборгували 44,4 млн. грн. зарплати

Заборгованість по виплаті заробітної плати в Криму, за станом на 13 лютого, склала 44 млн. 398 тис. грн., з початку року вона зменшилась на 243, 7 тис. грн.

Про це повідомлялося сьогодні на республіканській селекторній нараді в уряді Криму.

За даними прес-служби Ради міністрів Криму, повністю погашена заборгованість на підприємствах Алушти, Армянська і на економічно активних підприємствах міст Красноперекопська та Судака, Красноперекопського і Сакського районів.