У перший день весни в Криму встановлять «сніжний рекорд» України

1 березня на плато Ай-Петрі в Криму планується встановити рекорд України - виліпити найбільшу кількість найоригінальніших сніговиків.

За чистотою рекорду стежитиме група представників національного проекту «Книга рекордів України» - акредитованого партнера Книги рекордів Гиннеса. Своєрідний рекорд хочуть поставити до 170-річчя Ялти.

«Але рекорд - не самоціль, а тільки приємне і веселе доповнення до масових народних гулянь. Тут кожен гість стане не тільки глядачем, але і повновладним учасником, залученим у водоверть жартівливих ігор, зимових забав і веселих спортивних змагань», - відзначає прес-служба мерії Ялти.

Всі охочі зможуть прийняти участь в турнірі з міні-футболу, лижних гонках, катанні з гір на санях, змаганнях на снігоступах. Можна буде безкоштовно покуштувати млинців з чаєм. Очікується насичена розважальна програма.

1 березня канатна дорога «Місхор – Ай-Петрі» працює безкоштовно з 9.00 до 18.00.