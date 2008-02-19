У перший день весни в Криму встановлять «сніжний рекорд» України
Канатна дорога працює безкоштовно
1 березня на плато Ай-Петрі в Криму планується встановити рекорд України - виліпити найбільшу кількість найоригінальніших сніговиків.
За чистотою рекорду стежитиме група представників національного проекту «Книга рекордів України» - акредитованого партнера Книги рекордів Гиннеса. Своєрідний рекорд хочуть поставити до 170-річчя Ялти.
«Але рекорд - не самоціль, а тільки приємне і веселе доповнення до масових народних гулянь. Тут кожен гість стане не тільки глядачем, але і повновладним учасником, залученим у водоверть жартівливих ігор, зимових забав і веселих спортивних змагань», - відзначає прес-служба мерії Ялти.
Всі охочі зможуть прийняти участь в турнірі з міні-футболу, лижних гонках, катанні з гір на санях, змаганнях на снігоступах. Можна буде безкоштовно покуштувати млинців з чаєм. Очікується насичена розважальна програма.
1 березня канатна дорога «Місхор – Ай-Петрі» працює безкоштовно з 9.00 до 18.00.