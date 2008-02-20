Депутати впали в дитинство: кульки - в парламенті Криму (фото)

Депутати Верховної Ради автономії - представники Блока Вітренко "Народна опозиція" сьогодні пришли до сесійної зали з повітряними кулями з написами "НАТО - ні!". Кульки були червоного, білого і синього кольору - кольори прапора Криму.

"Мабуть, сьогодні у Верховній Раді України на п`ять кульок стало менше", - пожартував кримський спікер Анатолій Гриценко.

Крім того, вітренковці розмістили на стінах декілька плакатів із портретом партшефа та написами: "НАТО - stop".

Нагадаємо, що днями депутати ВР України (представники Партії регіонів) принесли до сесійної зали українського парламенту повітряні кульки з написом «НАТО - ні!».

Фото - Володимира Данілова/ УНІАН