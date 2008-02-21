Forbes включив Красну печеру до списку найцікавіших пам`яток Східної Європи

Авторитетний журнал «Forbes» включив кримську печеру - Красна (Кізіл-Коба) в перелік 11 найцікавіших визначних пам`яток Східної Європи.

«Forbes» відзначає, що Красна печера - одна з найбільших печер на Кримському півострові. Її площа складає 52 600 кв.м.

Крім того, в списку 11 об`єктів східноєвропейських визначних пам`яток - будівля Одеського Національного академічного театру опери і балету, музей-заповідник «Петергоф» (Росія), фортеця Берат (Албанія), озеро Блед (Словенія).Старомєстська площа в Празі (Чехія), Замкова гора (Угорщина), археологічний комплекс «Небет Тепе» (Болгарія), Національний парк «Плітвіцкі озера» (Хорватія), соляна шахта у Велічку і Ланьцутський замок (обидва – Польща).

Фото з сайта Forbes