9 чоловік і кішка постраждали від газу

В Криму вночі від отруєння газом постраждали 9 чоловік і одна кішка.

Як повідомляє Головне управління МНС України в Криму, в Феодосійському регіоні газом отруїлися 68-річна жінка і 27-річний хлопець. Жінку медики привели у відчуття на вулиці. Хлопця доставили в реанімацію.

Ще два випадки отруєння газом зафіксовано в Ялті.

Ціла сім`я раптово відчула себе дуже погано. Медики спочатку припустили, що можливо, це - харчове отруєння, але потім виявився ще один потерпілий – домашня кішка. Огляд потерпілих показав, що четверо людей і кішка отруїлися природним газом. 36-річну хазяйку і її 30-річну родичку з двома дочками госпіталізували в лікарню.

Крім того, в лікарню потрапила ще одна сім`я (матір, 16-річний син і однорічна дочка), яка постраждала від отруєння газом. Мати і син знаходяться в реанімаційному відділенні.