Школяри Сімферополя п`янствують. Поряд із учбовими закладами - жвава торгівля

15:13, 22 лютого 2008
Крым
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Прокуратура вимагає припинити неподобство

Прокуратурою Сімферополя було внесено подання Сімферопольському міському голові Геннадію БАБЕНКУ і Сімферопольському міському управлінню МВС України в Криму про усунення порушень вимог законодавства щодо попередження дитячого алкоголізму і злочинності.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, в ході проведення перевірки було встановлено, що поряд із загальноосвітніми школами Сімферополя  розташовані самовільно встановлені кіоски, в яких неповнолітні можуть вільно купувати тютюнові і алкогольні вироби. У безпосередній близькості від 6 Сімферопольських  шкіл велася подібного роду «жвава торгівля».

На  даний час виконком Сімферопольської міськради готує рішення про знос самовільно встановлених  кіосків.  Тютюнові вироби і алкогольна продукція вилучені.

 

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