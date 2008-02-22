Школяри Сімферополя п`янствують. Поряд із учбовими закладами - жвава торгівля

Прокуратурою Сімферополя було внесено подання Сімферопольському міському голові Геннадію БАБЕНКУ і Сімферопольському міському управлінню МВС України в Криму про усунення порушень вимог законодавства щодо попередження дитячого алкоголізму і злочинності.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, в ході проведення перевірки було встановлено, що поряд із загальноосвітніми школами Сімферополя розташовані самовільно встановлені кіоски, в яких неповнолітні можуть вільно купувати тютюнові і алкогольні вироби. У безпосередній близькості від 6 Сімферопольських шкіл велася подібного роду «жвава торгівля».

На даний час виконком Сімферопольської міськради готує рішення про знос самовільно встановлених кіосків. Тютюнові вироби і алкогольна продукція вилучені.