Янукович: саміт НАТО повинен зняти з розгляду заявку України

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Бухарестський саміт НАТО зніме з розгляду заявку України про приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ), якщо він (саміт) з повагою ставиться до українського народу. Таку думку В.ЯНУКОВИЧ висловив у Брюсселі під час зустрічі з комісаром Європейської Комісії з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР у середу.

Під час зустрічі співрозмовники обговорили внутрішньополітичну ситуацію в Україні, зокрема причини і шляхи подолання парламентської кризи, повідомляє персональний сайт лідера ПР.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що головною причиною виникнення кризи у Верховній Раді є відомий "лист трьох" з проханням про приєднання України до ПДЧ.

"Наша політична сила, – зазначив лідер Партії регіонів, – проти того, щоб рішення, тим більше такої ваги, були ухвалені кулуарно та непрозоро, всупереч нормам законодавства, яким передбачено розгляд цих питань в колегіальних органах влади – парламенті та уряді. Ми хочемо унеможливити повторення такої ситуації у майбутньому".

Говорячи про можливість розгляду заявки про приєднання України до ПДЧ на Бухарестському саміті НАТО, В.ЯНУКОВИЧ підкреслив: "Ми не можемо впливати на рішення саміту. Якщо саміт НАТО з повагою ставиться до українського народу, то він зніме з розгляду це питання. Таке рішення зніме напругу, піде на користь всім, і в Україні будуть аплодувати цьому рішенню".

Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР під час зустрічі зауважила, що ЄС бажає, щоб Україна йшла демократичним шляхом. "Ми хочемо, щоб Україна була ближче до Європейського Союзу", – зазначила Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Співрозмовники також обговорили процес реформування Конституції України.