Наближається одеська Гуморина

Наступного, 2009 року, організатори одеської Гуморини мають намір надати святу сміху міжнародний статус. Про це повідомила в розмові з кореспондентом УНІАН член авторської групи Гуморини-2008 Інна ГОЛУБОВА.

«У кожній країні є місто, яке вважається центром гумору, - пояснила І.ГОЛУБОВА. - Ми хочемо, щоб в Україні таким містом стала Одеса, щоб усі сміхотворці і любителі іскрометного гумору об`єдналися навколо нашого міста».

За її словами, цього року свято гумору ще не вийде на міжнародну арену, потрібен певний час на підготовку. Зокрема, слід вивчити міжнародну правову базу, підготувати відповідні документи.

Першим із заходів, націлених на вихід одеської Гуморини на міжнародну арену, стало відкриття сайту свята. Поки що на ньому розміщено тільки інформацію про Гуморину-2008. Але надалі з`являться і інші цікаві розділи.

Крім того, 1 квітня на Дерибасівській відбудеться «всесвітня» прем`єра «Пісні Гуморини». За задумом організаторів карнавалу, пісню хором співатимуть одесити і гості міста, що перебуватимуть на центральній і сусідніх вулицях. «Ми сподіваємося, що це допоможе Одесі потрапити в книгу рекордів Гіннеса», - відзначила І.ГОЛУБОВА.

Відразу після прем`єри пісні о 16.00 розпочнеться традиційна карнавальна хода. У ній візьмуть участь не менш як півтори тисячі осіб. Колона буде розбита на 35-40 «коробок». І кожна в гумористичній формі висвітлюватиме одну з актуальних проблем, що існують, наприклад, у сферах охорони здоров`я, правосуддя, освіти.

Карнавальна хода Гуморини-2008 пройде від Соборної площі Дерибасівською, Рішельєвською, Пантелеймонівською вулицями через Привокзальну площу на Куликове поле. Там розпочнеться гала-концерт «Сміх крізь цирк». У ньому візьмуть участь відомі колективи і виконавці: комік-група «Маски», театр Олени Воробей, «Студія 95-й квартал», артисти московського цирку, запрошені письменники-сатирики Ігор КНЕЛЛЕР, Валерій ХАЙТ, Георгій ГОЛУБЕНКО.

О 22.00 на Куликовому полі буде феєрверк і дискотека.

За словами віце-мера Одеси Тетяни ФІДІРКО, цього року «розроблено новий фірмовий стиль Гуморини, який став більш європейським». О 10 годині у дворі Літературного музею буде відкрито пам`ятник Іллі ІЛЬФУ і Євгену ПЕТРОВУ, а опівдні на Думській площі вперше відбудеться урочисте відкриття свята сміху.