Вечірній Київ з висоти Батьківщини-Матері

17 травня 2008 р. меморіальний комплекс “Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.” долучився до європейського проекту “Ніч музеїв”. Екскурсоводи, одягнуті у військовий одяг, з 18 до 22 години розповідали туристам про наймасштабнішу трагедію людства – Другу світову війну.

Уперше відвідувачі музею могли не тільки побачити раритетні матеріали у вітринах, а й потримати їх в руках, сфотографуватися з ними. Окремо можна було сфотографуватися у військовій формі довоєнних і воєнних років.

У рамках екскурсії всім відвідувачам пропонували піднятися на оглядовий майданчик монументу “Батьківщина-мати”, з висоти якого відкривається чарівна панорама вечірнього Києва.

Піднятися на щит Батьківщини-Матері сьогодні може тільки персонал музею. Після того, як з верхнього оглядового майданчика у квітні 2003 р. викинувся молодий чоловік – підйом на скульптуру для відвідувачів музею був заборонений. Але цієї весни підйоми на нижній оглядовий майданчик, розташований біля підніжжя скульптури, відновили.

– Ми тільки піднімаємо відвідувачів на нижній оглядовий майданчик - 36, 5 м, що дорівнює висоті 14-поверховї будівлі, – розповідає екскурсовод Ганна Легкоконець. – Після того випадку (нещасного – Авт.) ми не піднімаємо на самий щит. Тривалий час піднятися на скульптуру не дозволялося, велися роботи, щоб унеможливити нещасні випадки. А тепер підйоми кожного дня. Навіть буває до 70 підйомів на день.

За 4 години музей відвідало більше 1500 тисячі осіб, було здійснено більше 100 підйомів на оглядовий майданчик. Вечірній підйом в рамках акції коштував 50 грн. А в звичайні дні вдень коштує 30 грн. Вікові обмеження – діти до 14 р.

– Це не екскурсія. Це цілий проект. Люди, які прийшли сюди сьогодні, мали можливість більше почути і більше побачити, більше проникнутись цією темою, - розповідає про акцію заступник гендиректора з наукової роботи меморіального комплексу Любов Легасова і додає. – Серед відвідувачів багато молоді. Це свідчить про те, що не переривається ця нитка пам’яті, що зв’язує між собою покоління.

Акція "Ніч музеїв" приурочена до Міжнародного дня музеїв (18 травня). Це міжнародна акція, яка проходить з 2005 р. за підтримки Міжнародної ради музеїв (ICOM), під патронажем Ради Європи. У 2007 р. в акції взяли участь майже 2000 музеїв з 40 країн Європи.