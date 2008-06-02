Шанувальники просять Медведєва відлити Діму Білана в бронзі

10:27, 02 червня 2008
Культура
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В образі Юлія Цезаря

Шанувальники співака Діми Білана написали відкритого листа президентові Росії Дмитру Медведєву з проханням профінансувати встановлення пам`ятника виконавцеві на набережній Нижнього Новгорода, повідомляє газета "Твій День".

"Ми знаємо, що наш президент дуже вболівав за Росію на конкурсі і першим привітав Білана з перемогою. Тому ми впевнені, що він допоможе нам", - розповіла одна з прихильниць співака. Всього в Новгороді п`ять фан-клубів Діми Білана.

За словами фанатів Білана, макет пам`ятника був виготовлений ще до перемоги на "Євробаченні" - в перемозі кумира вони не мали сумніву. Проте коштів на виготовлення і встановлення пам`ятника самим фанатам зібрати не вдалося.

За їхнім задумом, скульптурний Білан має з`явитися в образі Юлія Цезаря в лавровому вінку. Атрибутика римського імператора, скоріше за все, вказує на те, що Білан підкорив Європу так само, як Цезар дві тисячі років тому, відзначає Утро.ру.

 

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