У Ватикані відкрилася виставка Трипільської культури

У Ватикані, у Палаці «Канчелярія», відкрилася виставка «Великі цивілізації Старої Європи: Кукутень-Трипілля (VI-III тис. до Р.Х.)».

Як передає кореспондент УНІАН, на урочистій церемонії відкриття були присутні високопосадовці з Ватикану, Італії, Румунії, Молдови та України. Вітальну телеграму надіслав Президент України Віктор ЮЩЕНКО, який надав високого значення цій події.

Метою виставки є ознайомлення світової громадськості з прадавнім розвитком євразійської і в цілому світової цивілізації. На виставці представлено 450 експонатів, які зберігаються у національних та приватних колекціях трьох країн. Зокрема, експозиція виставки сформована Національним музеєм історії України, Національним історико-культурним Києво-Печерським заповідником, Музеєм національного культурного надбання «Платар», Дніпропетровським історичним музеєм ім. Д.І.Яворницького та 6 музеями з Румунії.

Виставка зроблена з використанням спеціального обладнання, яке дає змогу подивитися на реконструйовані археологами первісні міста.

Виступаючи на церемонії відкриття, міністр культури і туризму України Василь ВОВКУН підкреслив, що Трипільська культура є однією з найдавніших на теренах Європи, і чим більше дослідники вивчають цю давню культуру, тим більше захоплення викликає рівень її розвитку і її масштаби, своєрідність суспільного розвитку. В.ВОВКУН високо оцінив внесок Сергія Платонова – директора Музею національного культурного надбання “Платар” та його сина Миколи, а також голови ради директорів ІСД Сергія ТАРУТИ в організацію цієї виставки.

В інтерв’ю журналістам В.ВОВКУН розповів, що має намір ініціювати в Україні “круглий стіл”, який би дозволив напрацювати конкретні кроки на наступний рік щодо вивчення і популяризації в Україні Трипільської спадщини. На думку міністра, важливо створити наукову літературу, зняти науково-популярний фільм тощо. Також важливим напрямком буде організація подібних виставок у інших країнах. У найближчих планах – Канада і США, сказав міністр культури.

Один з ініціаторів виставки С.ТАРУТА повідомив, що трохи менша виставка вже пройшла у Польщі. Наприкінці поточного року ця виставка буде експонуватися в Національному музеї Будапешта. Також існує домовленість про проведення цієї виставки у національному музеї Великої Британії, у французькому Луврі, планується трирічне турне музеями Америки.

Виставка у Ватикані триватиме з 16 вересня до 31 жовтня 2008 року.