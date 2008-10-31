Ірина Білик відміняє концерти через кризу

Народна артистка України Ірина Білик відмінила один із трьох своїх концертів, запланованих у Києві, через те, що продаж квитків у столиці на всі розважальні заходи в останній місяць впали на 30%.

"Причиною відміни третього концерту, який був призначений на 9 листопада, як ви розумієте, стала сьогоднішня нестабільна фінансова та економічна ситуація в країні. Тобто був ризик, що ми можемо не набрати на третій концерт ту кількість глядачів, на яку розраховували", – пояснює ситуацію продюсер Білик Юрій Нікітін.

У перші два дні столичних гастролей, за твердженнями Нікітіна, аншлаг на концертах співачки, судячи за кількістю проданих квитків, уже гарантований.

Гастрольний тур Білик "20 років разом" почався на початку жовтня. Білик з концертами відвідає всі найбільші міста країни. Тур повинен був завершитися трьома концертами 7, 8, 9 листопада в столичному Палаці "Україна".

Про те, що наслідки фінансової кризи добралися і до шоу-бізнесу, свідчать навіть виступи популярних західних зірок.

Подробиці