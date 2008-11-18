На Прикарпатті відкрили перший в Україні притулок для туристів

На Прикарпатті відкрито перший в Україні притулок для туристів.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв`язків та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації.

Притулок для туристів відкрито на полонині Плісце, що за 9 км від села Осмолода Рожнятівського району Івано-Франківської області.

Священик отець Іван, який освятив притулок, подарував йому ікону Св. Миколая, охоронця всіх подорожуючих.

У відкритті притулку 17 листопада взяли участь туристи з Польщі та різних міст Західної України, в основному ті, хто брав участь у його будівництві. Після освячення притулку і спільної молитви туристи зібралися біля вечірньої ватри, де поспілкувалися та обговорили плани на майбутнє.

Керівник туристичної асоціації “Переходи” з Богородчан Орест КУПЧАК повідомив про ініціативу членів асоціації збудувати новий притулок на полонині Рущина біля гори Сивуля (на яку туристи полюбляють здійснювати сходження) і висловив сподівання на підтримку цих починань з боку облдержадміністрації.

Перший притулок для туристів зможе захистити подорожуючих в погану погоду чи тих, кого ніч застане в горах.