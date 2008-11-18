Кучма звертається до небайдужих

Нещодавно у Фонді «Україна» у рамках програми «Обдаровані діти» Леонід Кучма вручив іменний грант розміром у 10800 гривень та диктофон переможниці міжнародного конкурсу художніх робіт у Канаді (м. Торонто, 2005 р.), талановитій художниці Юлії Демченко.

Юлія є переможницею республіканських і світових конкурсів. Після виставки в Києві ім’я юної художниці було занесене в комп’ютерний банк даних «Талановиті діти – надія України». Усі картини Юлія намалювала до недуги. Захворівши два роки тому цукровим діабетом вона вже не може малювати, проте почала писати книги.

Під час зустрічі Леонід Кучма особисто звернувся до небайдужих засобів масової інформації з проханням допомогти в інформаційній підтримці щодо збору коштів на лікування талановитої дівчинки.

Врятувати життя і зір, за словами лікарів, можливо лише за умови проведення термінової комплексної пересадки нирки і підшлункової залози. Таку операцію проводять у Європі та Ізраїлі.

Поточний рахунок для збору коштів на проведення операції Юлії Демченко: № 26200601467782 в КБ Приватбанк, м. Дніпропетровськ, МФО 305299 ОКПО: 1925114127 Отримувач: Демченко Наталія Iванівна.

Досягнення Юлії: безліч дипломів і грамот, персональні виставки, зокрема:

1999р. Персональна виставка робіт в місті Дніпропетровськ. Нагороджено грамотою обласного ДЮК «Веснянка»;

1999р. – Диплом учасника конкурсу на здобуття премії «Обдаровані діти - надія України»;

2002р. – 1 місце в обласному конкурсі художників «За соборну єдину Україну»;

2002р. – Диплом конкурсу у номінації «Юне обдарування Придніпров`я»;

2003р. – III місце в обласному конкурсі юних художників «Різдвяні свята»;

2003р. – Перемога в обласному конкурсі « Повір у себе - і в тебе повірять інші»;

2003р. – Перемога в регіональному етапі Всеукраїнського дитячого малюнка «Планета людей»;

2003р. Перемога в регіональному творчому конкурсі « Різнобарвний водограй юнацької творчості»;

2004р. – Персональна виставка художніх робіт в м. Києві;

2005р. – І місце в міжнародному конкурсі художніх робіт в місті Торонто, Канада.

P.S. У Фонді «Україна» персональна виставка Юлії Демченко відбудеться на Різдво, оскільки всі роботи художниці виконані на ватмані і потребують професійного оформлення для створення експозиції.