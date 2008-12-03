«Мистецький Арсенал» віддали японцям, які є творцями льодового стадіону для Олімпіади в Турині. Переможцем міжнародного архітектурного конкурсу на кращий проект президентського комплексу стало японське бюро "Арата Ізозакі". Проект, представлений японцем, визнали найкращим серед 133 поданих на конкурс заявок.

Про бюджет проекту й терміни його реалізації поки що нічого невідомо, пише видання «Дело». Це проект найближчих 5-10 років, кажуть чиновники.

Пропозиції українських архітекторів не потрапили у фінал конкурсу на кращий проект зведення комплексу «Мистецький Арсенал».

ІCTV