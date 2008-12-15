Львівська опера стала членом Асоціації Opera Europa

Львів культурний переживає тріумфальне зарахування Львівського національного театру опери і балету ім. С. Крушельницької до членів міжнародної асоціації Опера Європа». Цю новину привіз із Брюсселя генеральний директор Львівської опери Тадей Едер, – про це сьогодні зі слів завліта театру Надії Труш повідомив кореспондент ЗІКу.

Львівська опера стала першою із оперних театрів України, яка увійшла до Opera Europa. Про те, що Львівський театр опери та балету може увійти до міжнародної організації «Опера Європа» повідомлялося на прес-конференції в Львівській опері ще 1 вересня. Над входженням до міжнародної асоціації «Опера Європа» Львівський національний театр опери і балету працював давно, натхненний прикладом російських театрів, із яких два московських, два пітерських та один пермський уже є членами цієї асоціації, а Асоціація музичних театрів РФ планує восени 2009 року стати асоційованим членом в Opera Europa.

На долученні Львівської опери до Opera Europa позначилися активні переговори Тадея Едера із директорами польських, чеських, словенських та угорських театрів про обмін гастролями та творчі зв’язки із генеральним директором Opera Europa Ніколасом Пейном.

Нагадаємо, на початку квітня у Польщі в рамках зустрічі міжнародної асоціації «Опера Європа» відбулася конференція «Різні потоки – одна ріка», присвячена сучасному управлінню оперними театрами. Тоді до Варшавської національної опери з’їхалися близько ста директорів оперних театрів країн Європи та фестивалів оперного мистецтва, аби обговорити можливості співробітництва та знайти можливості позитивних творчих відносин із партнерами, котрі допомагають фінансувати культурні установи. Вперше отримав запрошення на це поважне зібрання генеральний директор Львівської опери Тадей Едер. Він єдиний представляв оперні театри СНД.