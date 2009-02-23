У США назвали найгірших акторів року

Лауреатами премії "Золота малина", яка щорічно вручається в Лос-Анджелесі за найгірші кінодосягнення року, стали Періс ХІЛТОН і Пірс БРОСНАН.

Про це повідомляє РІА «Новости».

Найгіршим фільмом 2008 року в США за версією так званого Фонду "Золотої малини", став фільм "Секс-гуру". "Приз" за найгіршу головну чоловічу роль одержав актор Майк МАЙЕРС, що зіграв у цьому фільмі. "Секс-гуру", що з тріском провалився в прокаті, одержав "малину" також і за найгірший сценарій. Звання найгіршої актриси року одержала П.ХІЛТОН за одну з головних ролей у фільмі "Красуня і потвора". Крім того, вона одержала "Золоту малину" і в номінації "Найгірша актриса другого плану" - цього разу за роль у фільмі "Генетична опера". Вона ж стала частиною і "найгіршої екранної пари".

Найгіршим актором другого плану цього року став Пірс БРОСНАН. "Малину" йому присудили за виконання ролі коханого героїні Мірил СТРІП у мюзиклі "Мамма Міа". Титул найгіршого режисера року одержав німець Уве БОЛЛ, що знявся у фільми "В ім`я короля: Історія облоги підземелля", "Тунельні щури 1968" і "Постал". У номінації "найгірший рімейк, плагіат або сіквел" переміг "Індіана Джонс, або Королівство кришталевого черепа".

“Золота малина" присуджується щорічно, починаючи з 1981 року. Номінанти на премію визначаються голосуванням 687 членів "Фонду Золотої малини", що проживають у 45 штатах Америки і 19 інших країнах світу. За всю історію "Золотої малини" лише декілька лауреатів згодилися одержати приз особисто в руки.