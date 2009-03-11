Емігрантка з Канади повертає Україні пам`ятки ХХ століття

10 березня 2009 року в малій виставковій залі «Українського Дому» відбулася урочиста презентація колекції картин видатних українських художників зарубіжжя ХХ ст., подарованих Україні громадянкою Канади Галиною Горюн Левицькою. Вартість колекції за оцінками експертів становить близько 850 тисячі доларів.

За сприяння Міністерства культури і туризму України, Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України, Міністерства закордонних справ України, завдячуючи конструктивному співробітництву та активній допомозі Державної митної служби України Україною набуто в дар приватну мистецьку колекцію «Збірка Галини Горюн Левицької – дар пам’яті Мирона-мистця», яка складається зі 119 картин видатних українських художників, а саме: з 77 картин її чоловіка – Мирона Левицького та 42 мистецьких творів Олекси Грищенка, Любослава Гуцалюка, Едварда Козака, Михайла Кміта, Василя та Миколи Кричевських, Галини Мазепи, Василя Хмелюка та інших.

У церемонії взяли участь Міністр культури і туризму України Василь Вовкун, Голова державної служби контрою за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України Юрій Савчук, представники Міністерства закордонних справ України, Державної митної служби України та Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького.

«Для всіх нас надзвичайне значення має процес повернення в Україну національної культурної спадщини. І в цій справі Міністерство докладає максимальних зусиль, адже українське художнє мистецтво – це духовний скарб, яким ми пишаємось, а його шедеври – національний бренд, який Україна пропагує у світі»,– зазначив Василь Вовкун.

Повернення на Батьківщину цих надзвичайно цінних полотен збагатить державну частину Музейного фонду України, стане непересічною подією у культурно-мистецькому житті нашої держави. Зазначені культурні цінності після короткотривалої виставки в Києві будуть передані на постійне зберігання до Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького.