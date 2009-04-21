Грузини проведуть власне ”Євробачення”

У Грузії вирішили провести міжнародне музичне шоу, яке стане альтернативою "Євробаченню", повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на телекомпанію "Руставі 2".

За інформацією телеканалу, музичне шоу проводиться в знак солідарності з грузинським гуртом "Стефане і 3G". Останні, нагадаємо, відмовилася брати участь у конкурсі "Євробачення-2009" через вимогу організаторів конкурсу змінити представлену пісню.

У новоствореному пісенному конкурсі візьмуть участь 22 виконавця з 15 країн. Тож, з упевненістю можна сказати, що влаштоване Грузією шоу - міжнародне.

Музичне шоу пройде в Тбілісі в ті ж терміни, що і "Євробачення" у Москві.

Грузинський конкурс проводитимуть на території іподрому і вхід на концерти буде безкоштовним.

Разом з тим телекомпанія не вказала, хто є організатором безкоштовного міжнародного музичного шоу.

Нагадаємо, переможці цьогорічного грузинського відбору гурт "Стефане і 3G" мали заспівати на "Євробаченні-2009" пісню "We Don`t wonna Put In".

Однак каменем спотикання стало те, що слова "put in" чітко чулись як прізвище російського прем`єра Володимира Путіна. Таким чином назву пісні можна було трактувати як "Ми не хочемо Путіна".

Тож, на початку березня Європейський Союз мовлення повідомив грузинській стороні, що текст пісні не відповідає правилам конкурсу. І саме через політичність пісні й було прийнято рішення не допускати її до конкурсу.

У якості альтернативи гурту "Стефане і 3G" було запропоновано змінити слова пісні. Однак на це Грузія відповіла відмовою брати участь у "Євробаченні".

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