Почала працювати Всесвітня цифрова бібліотека

З сьогоднішнього дня почала роботу Всесвітня цифрова бібліотека (World Digital Library), що забезпечує доступ до унікальних творів культури та архівів усього світу.

Як повідомляється на сайті ЮНЕСКО, церемонія відкриття відбулася сьогодні в Парижі в штаб-квартирі ЮНЕСКО.

На сайті бібліотеки можна буде ознайомитися з рукописами, картами, рідкісними книгами, фільмами, звукозаписами, друкованими матеріалами й фотографіями. Її фонди будуть відкриті для вільного й безкоштовного доступу.

У релізі зазначається, що ВЦБ працюватиме на семи мовах – англійській, арабській, іспанській, китайській, португальській, російській та французькій, а її матеріали буде видано декількома десятками різних мов. Переглядові й пошукові особливості дозволять проводити вивчення сайту у взаємозв`язку культур і епох. Опис кожного матеріалу, що супроводжується відеосюжетами пояснень, полегшать роботу відвідувачам, привернуть інтерес і підштовхнуть учнів і просто зацікавлених до глибшого знайомства зі спадщиною різних країн, наголошується в релізі.

Серед скарбів, доступних у ВЦБ, будуть, приміром, кості оракула й стела – внесок Національної бібліотеки Китаю; арабські наукові трактати – Національної бібліотеки і архівів Єгипту; ранні фотографії Латинської Америки - Національної бібліотеки Бразилії; Hyakumanto darani, рукопис 764 року – Національної бібліотеки дієти Японії; відома книга 13 століття “Devil’s Bible” - Національної бібліотеки Швеції; матеріали з арабської, персидської та турецької каліграфії з колекції Бібліотеки Конгресу.

Довідка УНІАН. У створенні ВЦБ брали участь ЮНЕСКО і 32 партнерських організації.

ВЦБ було створено групою фахівців Бібліотеки Конгресу. Технічну допомогу надали співробітники Bibliotheca Alexandrina в Александрії, Єгипет. Серед інших партнерів бібліотеки, які поділилися своїми матеріалами й досвідом, були державні бібліотеки, організації культури та освіти Бразилії, Великої Британії Єгипту, Китаю, Ізраїлю, Іраку, Малі, Марокко, Мексики, Катару, Нідерландів, Російської Федерації, Саудівської Аравії, Сербії, Словаччини, США, Уганди, Південної Африки, Франції, Швеції та Японії.

ЮНЕСКО – Організація Об`єднаних Націй з питань освіти, науки і культури – створена 16 листопада 1945 року.