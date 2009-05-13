Визначилися переможці першого півфіналу Євробачення-2009

Закінчився перший півфінал Євробачення 2009, в якому виконали свої пісні 18 учасників.

Рішенням телеглядачів і професійного журі до фіналу пройшли:

Швеція

Вірменія

Туреччина

Ізраїль

Ісландія

Румунія

Фінляндія

Португалія

Мальта

Боснія і Герцеговина

Не пройшли Чорногорія, Чехія, Бельгія, Білорусь, Андорра, Швейцарія, Болгарія, Македонія.

У другому півфіналі під 17-м номером виступить Світлана Лобода, яка представляє Україну.

14 травня, у зазначеному порядку, виступлять виконавці з:

1. Хорватії

2. Ірландії

3. Латвії

4. Сербії

5. Польщі

6. Норвегії

7. Кіпру

8. Словаччини

9. Данії

10. Словенії

11. Угорщини

12. Азербайджану

13. Греції

14. Литви

15. Молдови

16. Албанії

17. УКРАЇНИ

18. Естонії

19. Нідерландів

Нагадаємо, що згідно з правилами Міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2009, до фіналу проходять по 10 учасників півфіналів (9 за підсумками телевізійного голосування і один - рішенням професійного журі), переможець минулого року (це була Росія) і четверо фундаторів конкурсу: Англія, Німеччина, Франція, Іспанія.