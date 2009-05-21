6-7 червня відбудеться 11 рок-фестиваль “Чайка Open Air”

10:45, 21 травня 2009
Культура
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“Бумбокс”, ВВ, “Брати Гадюкіни”...

6-7 червня на аеродромі “Чайка” відбудеться міжнародний рок-фестиваль “Чайка Open Air”.

Про це повідомив на прес-конференції в агентстві УНІАН президент 11-го міжнародного рок-фестивалю “Чайка Open Air” Ярослав БИСТРУШКІН.

За його словами, основними учасниками фестивалю від України стануть гурти “Бумбокс”, “Воплі Відоплясова”, “Брати Гадюкіни”. Нічне шоу вестимуть ді-джеї LIGHT, КОНЬ, SUHAR, TAPOLSKY, Andrey BALKONSKY у супроводі МС АЛЬОНИ.

Від Росії участь у фестивалі візьмуть “Король и шут”, “Дельфин”, “Алиса”, “Мумий Тролль”, від Греції “Septicflesh”, від США «DevilDriver”.

“Відсвяткувавши минулого року десятилітній ювілей, “Чайка Open Air” й надалі залишається основним рок-фестивалем України справді європейського рівня”, - сказав Я.БИСТРУШКІН. Він також повідомив, що цього року організатори фестивалю планують ввести таку послугу як переліт на фестиваль на гелікоптерах. За словами Я.БИСТРУШКІНА, таку послугу запропоновано для політичної та бізнес-еліти. “У нас гелікоптерів немає, але ми ввели таку послугу, тим більше, що це аеродром, і таке можна зробити. Тому будь-хто, хто має гелікоптер, заплативши 5 тис. грн., може прилетіти на фестиваль”, - сказав він.

Я.БИСТРУШКІН повідомив, що під час фестивалю планується приділити увагу молодим виконавцям. Спеціально для них буде функціонувати сцена Yang Talents, на якій ступатимуть 20 молодих гуртів. “Головна мета фестивалю - це настрій”, - додав Я.БИСТРУШКІН.

Він також повідомив, що, взявши до уваги минулорічні черги, цього разу організатори збільшать кількість проходів на фестиваль, які працюватимуть вже з 9.00. Крім того, планується збільшити кількість торгових точок та біотуалетів. За словами Я.БИСТРУШКІНА, організатори планують зробити більш професійною систему контролю за безпекою.

Акредитація для ЗМІ на фестиваль триватиме до 31 травня.

 

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