1 червня перестане існувати кінотеатр ”Кінопанорама”

Київський кінотеатр "Кінопанорама" закриється 1 червня 2009 року. На його місці зведуть торговий-офісний центр.

У понеділок, 1 червня, у Києві закривається один з найстаріших київських кінотеатрів – "Кінопанорама", розташований на вулиці Шота Руставелі.

Адміністрація кінотеатру дякує глядачам за підтримку та увагу, йдеться на сайті "Кінопанорами".

"Не дивлячись на те, що ми не могли похвалитися комфортними умовами кінопоказу, ми завжди прагнули до того, щоб демонструвати краще, що йшло на екранах країни, тому що вважали і вважаємо, що хороше кіно здатне посіяти розумне, добре і вічне в думках людей й змінити людину на краще. Ще раз дякуємо, що Ви є, справжні цінителі великого мистецтва. Хай живе хороше кіно", – йдеться на сайті кінотеатру.

За день до закриття в Кінопанорамі виступить українська група "Крихітка Цахес". Концерт відбудеться 30 травня в 21:30.

Нагадаємо, у грудні 2008 року Київська міська рада продала за 7 млн. гривень земельну ділянку під кінотеатром "Кінопанорама" для будівництва багатофункціонального комплексу з об`єктами готельного, офісного, торгового призначення.

Зазначимо також, що про своє закриття повідомив також київський стереоскопічний кінотеатр "Орбіта", розташований на вул. Хрещатик, 29.

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