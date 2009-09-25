Презентовано книгу ”Знамениті євреї України” (фото)

У Києві в інформаційному агентстві УНІАН відбулась презентація видання “Знамениті євреї України”.

У книгу включено розповіді про життя і діяльність п’ятдесят видатних євреїв.

Авторами видання є професор Академії історії та культури євреїв ім. Шимона Дубнова, президент Львівської обласної єврейської общини Рудольф МИРСЬКИЙ та виконавчий директор Академії історії та культури євреїв Олександр НАЙМАН.

За словами авторів, п’ятдесят особистостей, які жили, живуть на території України розглядаються і оцінюються за ступенем їх знаменитості та з урахуванням рейтингу, що був складений на основі результатів інтернет-голосування на сайті “Знамениті євреї України”.

“Усі вони зробили значний внесок у розвиток мистецтва та науки, літератури, релігії, військової справи, політики та спорту. Також серед героїв книги є авантюристи і кримінальні авторитети”, - повідомив О.НАЙМАН.

Водночас він зазначив, що видання цієї книги є вимушеним кроком.

На переконання О.НАЙМАНА, в Україні діють потужні шовіністичні сили, метою яких є нанесення шкоди міжнаціональному миру в суспільстві.

“Виданням цієї книги ми виступаємо з контрпропагандою з метою довести, що євреї є такі ж люди, які принципово не відрізняються від інших етносів”, - пояснив О.НАЙМАН.