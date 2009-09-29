США протягом 60 днів підготують запит про екстрадицію Поланскі

Влада американського штату Каліфорнія підготує формальний запит про екстрадицію режисера Романа Поланскі з Швейцарії в США протягом двох місяців.

Про це повідомив на прес-брифінгу в понеділок, 28 вересня, заступник офіційного представника держдепартаменту США Філіп Кроулі.

"Пройде якийсь час, гадаю, – десь два місяці – до тих пір, поки штат Каліфорнія підготує формальний запит про екстрадицію", – сказав Кроулі.

Він підкреслив, що роль держдепартаменту в справі Поланскі зведеться до простої перевірки запиту про екстрадицію на предмет його відповідності договору про екстрадицію, що існує між США і Швейцарією.

"Гадаю, що зараз йдеться про попередній запит, зроблений штатом Каліфорнії. Вважаю, що зроблені дії були засновані на ньому – для цього існує спеціальна юридична термінологія. Але я думаю, що буде докладніший, офіційний запит на екстрадицію. Ми перевіримо його, щоб переконатися в тому, що він відповідає договору про екстрадицію, що існує у нас з Швейцарією", – сказав Кроулі.

Заступник офіційного представника держдепартаменту відмовився коментувати інформацію про лист, який нібито відправив держсекретареві США Хілларі Клінтон її французький колега Бернар Кушнер.

"Якщо він відправив лист, то я надам міністрові описувати його зміст", – сказав Кроулі.

Раніше адвокат Поланскі заявив, що режисер відкидає можливість своєї екстрадиції в США. Юрист, що після того, як американська влада подасть запит на екстрадицію Поланскі, режисер може оспорити його в швейцарському суді.

Нагадаємо, що Роман Поланскі, який є громадянином Франції, був заарештований 26 вересня 2009 року в Швейцарії, куди він прибув для участі в Цюріхському кінофестивалі.

Підставою для арешту став ордер, виданий американською владою в 1978 році, – в 1977 році режисер був визнаний винним у спокушанні неповнолітньою.

Кореспондент