Стівена Спілберга нагородили медаллю Свободи (фото)

Американський продюсер і режисер Стівен Спілберг у четвер був нагороджений медаллю Свободи, яка присуджується Національним конституційним центром США, повідомляє агентство Associated Press.

Нагороду Спілбергу вручив колишній президент США Білл Клінтон. Церемонія в будівлі центру, розташованого у Філадельфії, штат Пенсільванія, почалася з демонстрації фрагментів фільмів режисера.

Спілберг зняв низку картин на актуальні теми, а також заснував добродійний фонд, який, зокрема, займається створенням усної і відеоісторії Холокосту.

Крім того, за версією американського тижневика Entertainment Weekly, Стівен Спілберг очолив рейтиг найбільших кінорежисерів сучасності.

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