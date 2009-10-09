Стівена Спілберга нагородили медаллю Свободи (фото)
09:44, 09 жовтня 2009Культура
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Вручив Білл Клінтон
|Фото АР
Нагороду Спілбергу вручив колишній президент США Білл Клінтон. Церемонія в будівлі центру, розташованого у Філадельфії, штат Пенсільванія, почалася з демонстрації фрагментів фільмів режисера.
Спілберг зняв низку картин на актуальні теми, а також заснував добродійний фонд, який, зокрема, займається створенням усної і відеоісторії Холокосту.
Крім того, за версією американського тижневика Entertainment Weekly, Стівен Спілберг очолив рейтиг найбільших кінорежисерів сучасності.
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