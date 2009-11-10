Гробницю Тутанхамона почали реставрувати

Єгипетська Верховна рада з старовинних цінностей і каліфорнійський інститут Гетті (Getty Conservation Institute) у вівторок, 10 листопада, оголосили про старт п`ятирічного проекту з реставрації гробниці фараона Тутанхамона, повідомляє AP.

Фахівці давно відзначили, що на стінах стали з`являтися загадкові коричневі плями, які спотворюють розпис. Керівник Верховної ради з старовинних цінностей Захі Хавасс заявив, що ніхто з учених поки не зміг пояснити походження цих плям, і він щасливий, що інститут Гетті займеться вивченням і реставрацією усипальні.

Інститут Гетті вже займався реставрацією місць поховань, що знаходяться недалеко від гробниці Тутанхамона, а також проектував повітронепроникні вітрини, в яких виставляються єгипетські мумії.

Гробниця в Долині Царів була виявлена в 1922 році археологом Говардом Картером; це єдина царська усипальня, яка дійшла до нас практично не розграбованою. У кінці 2007 року оголосили, що з травня 2008 року доступ у гробницю обмежать, оскільки її приміщення потребують реставрації.

Lenta.ru